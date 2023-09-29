من هو اليوتيوبر زاهر بعد رفض طلب زواجه أمام الناس؟ (صور وفيديو)

في مشهد رومانسي، جثا اليوتيوبر السوري زاهر على ركبتيه، وحوله باقات من الزهور الحمراء، بينما تقف أمامه حبيبته مرتدية جاكت طويل من اللون الأسود، هكذا كان الموقف، وأينما ظهرت الفتاة وهي مكسوفة إلى حد كبير، إلا أنه طلب الزواج رفض في نهاية المطاف، التقرير التالي يستعرض التفاصيل الكاملة لطلب الزواج، وكذلك معلومات عن اليوتيوبر السوري زاهر.

تفاصيل طلب الزوج لليوتيوبر زاهر

أمام ما يقرب من 500 شخص، قدم اليوتيوبر السوري زاهر، لصديقته مايا، خاتم رائع ليطلب منها الزواج، ورغم المشهد المزدحم ووقوفهم أمام عدد كبير من الناس بألمانيا، وصدمتها بطلب الزواج فإنّها رفضته في نهاية المطاف، ولم تقل له نعم، أمام الحشد، وإنما وضعت الجميع في موقف محرج للغاية.

اختار زاهر ساحة واسعة في برلين، وفرشها بالبساط الأحمر، وحوله ورود حمراء، وارتدى الثنائي زاهر ومايا ملابس سوادء تليق بالمشهد، وجهز لهذا الطلب من قبلها بمدة طويلة حتى ظهر مع فريقه على الاستعداد لطلب الزواج من صديقته مايا.

وأوضحت مايا في فيديو نشرته بعد ذلك عبر السوشيال ميديا، مؤكدة أنها رفضت عرض الزواج من اليوتيوبر زاهر، لأنه لم يطلب يدها مباشرة من أهلها وإنما فاجأها بطلب الزواج هذا أمام الجميع، وكان المشهد خاليا من أهلها.

رد مايا على رفضها طلب الزواج من اليوتيوبر زاهر

تركت الفتاة السورية مايا، زاهر بينما لايزال جاثيا على ركبتيه، وتركت الساحة للمصورين جميعا، بينما كان زاهر في حالة من الصدمة، والتف حوله بعض من الموجودين لمواساته، وأكملت محللة موقفها من رفض طلب الزواج، بأنها فتاة عربية، وطلبت من المتابعين أن يكونوا مكانها، ويشعرون بما تمر به من موقف محرج أمام العائلة كلها: «في شيء اسمه عادات وتقاليد، ما فيني أوافق على شاب من الشارع هيك تقدملي خلاص يلا إحنا اتخطبنا وخلي أهلي يعرفوا من الإنترنت».

وأوضحت أنّها هكذا تحترم أهلها: «أنا بنت عربية في النهاية، قد ما كانوا أهلي مناح معي المفروض إني احترمهم ويكون عندهم علم بكل القصص».

وردت مايا كذلك على لومها بسبب رفضها طلب الزواج أمام الجميع، واستنكرت أن البعض سبها وانتقدها بشدة، «أنا وضحت أن السبب هو الهادات والتقاليد ما فيني أعمل هيك شي دون ما آخذ رأي أهلي فيه، ما فيه هو يتقدملي بالشارع قبل ما يروح يحكي أهلي».

من هو اليوتيوبر زاهر؟

زاهر هو يوتيوبر سوري مقيم في ألمانيا، وقد حصل على الجنسية الألمانية، ويقدم محتوى عبر يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي على الحياة في ألمانيا، وفيديوهات متنوعة، وقد انتشر اسمه عبرمحركات البحث بسبب رفض صديقته مايا طلب الزواج منه أمام حشد كبير من الجمهور في برلين.

زاهر يبلغ من العمر 30 عاما.

له قناة خاصة على يوتيوب، وحسابان على منصّات التواصل الاجتماعي.

له آلاف المتابعين والمعجبين الذي يتابعون محتواه باستمرار.

يقدم محتوى سياحي عن الحياة في أوروبا وألمانيا.

يعمل مع مايا في إنتاج المحتوى على المواقع المختلفة.

يعرف مايا بأنها صديقته، ولكنه مؤخرا قرر طلب يدها للزواج.

استعد لهذا الحدث منذ فترة ونشر لمتابعيه بعد ذلك كل الاستعدادات، إلا أن مايا رفضت الزواج منه في نهاية المطاف.