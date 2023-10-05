مصرع عاملين وسائق إثر انفجار إطار مقطورة أثناء إصلاحه في أطفيح

لقي عاملان وسائق مصرعهم، بعد انفجار إطار مقطورة داخل ورشة إصلاح بأطفيح، جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع 3 أشخاص

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود انفجار إطار أثناء إصلاحه في ورشة كاوتش بدائرة القسم ومتوفين.

أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، المقدم عبد الحليم الجيار رئيس مباحث أطفيح والقوة المرافقة له، بالانتقال سريعًا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين حدوث انفجار في إطار مقطورة نقل أثناء إصلاحها بالورشة؛ مما أدى إلى وفاة عامل بالورشة 40 سنة، وسائق 38 سنة، وطالب 19 سنة.

وبسؤال الشهود أفادوا أن المتوفين كانوا يعملون بإصلاح إطار مقطورة وأثناء قيامهم بتزويد الإطار انفجر مما أدى إلى اصطدام الجنط الحديدي بوجودهم، جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.