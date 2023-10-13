«آية» خريجة كلية تجارة وتعمل فكهاني: حولت الخسارة لمكسب في 6 سنوات

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «آية عبدالله.. فكهاني خريجة كلية تجارة وتستعد لدراسات عليا.. بطولة بنت مصرية حولت الخسارة إلى مكسب في 6 سنوات».

تعلم المهنة بجانب الدراسة

وقالت «آية» إنها بعد التحاقها بالجامعة مباشرة، توفي والدها بعدها بشهرين، وأُغلق المحل، ولكن خالها وأحد العاملين في المحل وجدا أن غلقه يشكل خسارة لعائلتها، خاصة أن والدتها تعول 4 أبناء، فقررت تعلم المهنة بجانب دراستها بالجامعة.

وأشارت إلى أن المحل في البداية كان يفتقر للخضراوات والفاكهة، وفي الوقت نفسه كان عليهم ديون لابد أن يدفعوها، متابعة: «كنت باستلف فلوس من ناس أعرفهم عشان أقدر أساعد نفسي.. ومعظم الناس اللي أنا طلبت منهم السلوفات حاليا هما اللي بيستلفوا مني».

كيفية اختيار الفاكهة جيدا

وقدمت نصائح لمعرفة الفاكهة المناسبة، قائلة: «العنب لازم يكون عنقوده أخضر، لكن لو أسود هيكون بايت والعنباية طرية، وبالنسبة للخوخ نعرف إنه مستوي من الملمس، وبالنسبة لفص مانجا العويس تعرف إنه كويس لما يكون منور وأصفر».