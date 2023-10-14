طلاء الأشجار والأعمدة بميادين وحدائق حي المنتزه أول بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إنه يتم العمل على رفع كفاءة الميادين وتنزينها وإعادتها الى جمالها ورونقها، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين عروس البحر الأبيض المتوسط، لأنها محط أنظار العالم نظرا للأفواج السياحية التي تصل إلى الإسكندرية من مختلف دول العالم وحتى يراها أهلها دائما بشكل جميل.

دهان جذوع الأشجار

وأشار رئيس الحي إلى أن إدارة الحدائق واصلت أعمالها اليومية، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة السيوف، واستكمال صب السور ودهان السور الحديدي داخل وخارج الحديقة، وكذا طلاء أعمدة الكهرباء حول الحديقة باللون الفضي، وطلاء جذوع الأشجار، كما تم إعادة تربيط نباتات الجهنمية على البوبات واستكمال أعمال الدهانات الأسوار الحديد بالحديقة.

رفع كفاءة الحدائق

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أنه تم أيضا نظافة أحواض شارع محمد نجيب من القمامة والردم وتنقية الحشائش منها، وكذا ري ونظافة ونقاوة الحشائش من الأحواض أمام تحسين الصحة، وري ونظافة وعمل حديات شارع مصطفى كامل، وجاري العمل على رفع كفاءة وتجميل وتنسيق الحدائق والأشجار والمسطحات الخضراء والنباتات لإعطاء مشهد مميز لعروس البحر الأبيض المتوسط.