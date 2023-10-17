تفاصيل أول أيام معرض جيتكس جلوبال CIT بدبي.. تشارك فيه 19 شركة مصرية

تفقد أشرف الديب القنصل المصري بدبي، وأشرف حمدي، رئيس مكتب التمثيل التجاري، الجناح المصري في جيتكس جلوبال CIT، الذي تقيمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشارك به 19 شركة، تقدم العديد من الحلول في مختلف المجالات.

المشاركون في الاجتماع

وأصدرت الغرفة بيانا، كشفت فيه عن فعاليات أول يوم في مشاركتها بالمعرض، وقالت إنه جرى عقد اجتماع بين وفد الغرفة برئاسة المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وبحضور أحمد السبكي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الأعمال دوليًا والمهندس سيف بدوي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مبادرة Manutech، ورئيس وفد هيئة تنمية الصادرات السعودية بغرض تحقيق التعاون والتكامل وتكوين التحالفات ما بين الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظيرتها السعودية في الأسواق الأفريقية، ومشاركتها في مؤتمر وطن رقمي القادم في يونيو 2024.

موعد انتهاء المعرض

والجدير بالذكر أن الغرفة تشارك بالفعاليات المختلفة خلال فترة معرض جيتكس جلوبال في الفترة من 16 الى 20 أكتوبر 2023، حيث تم تنسيق عدد من الاجتماعات الرسمية مع الوفود المشاركة واللقاءات الثنائية.