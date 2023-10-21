أهالي قرية في الغريبة يحتفلون بحفظ 400 طفل للقرآن.. زغاريد وشهادات تقدير

كرّمت قرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، عددًا من الأطفال من حفظة القرآن الكريم، وذلك في حفل نظمه أهل القرية وسط مسيرة طافت الشوارع، وإطلاق الزغاريد من السيدات، وارتداء حفظة القرآن الكريم، وشاحًا خاصًا بهم.

مسيرة تطوف شوارع القرية

قال محمود غطاس، أحد أهالى القرية، أنّ أهل القرية حرصوا على الاحتفال بأبنائهم من حفظة القرآن الكريم، وجرى تنظيم احتفالية كبرى لتكريم 400 طفل، لتشجيعهم على مواصلة مشوار حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن الاحتفال بأبناء وبنات القرية الحافظين لكتاب الله، بدأ بمسيرة لهم طافت شوارع القرية، وارتدى الذكور الجلباب الأبيض، والفتيات العبايات السوداء، وجميعهم عليهم وشاح حفظة كتاب الله، حاملين في أيديهم المصحف الشريف.

تشجيع أبناء القرية على حفظ القرآن

أوضح نبيل عبد الفتاح، أحد أهالي القرية، أن الهدف من المسيرة بشوارع القرية، بث روح الشجاعة والفخر في نفوس الصغار ممن حفظوا كتاب الله تعالى، وتشجيع غيرهم على حفظه، وعقب المسيرة، جرى إقامة حفل تكريم لهم بملعب مركز شباب القرية، ومنحهم شهادات تقدير.