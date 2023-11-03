رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لأول مرة منذ شهرين.. هبوط كبير في أسعار الطماطم اليوم

كتب:

محمد سيف
12:49 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
أسعار الطماطم

أسعار الطماطم

تراجعت أسعار الطماطم اليوم الجمعة 3-11-2023، لأول مرة منذ شهرين، بحسب شعبة الخضروات، وسجلت أسعار الطماطم للمستهلك نحو 6 جنيهات، ما ساهم في حالة من الارتياح لدى المواطنين بسبب عودة أسعار الطماطم إلى ما كانت عليه قبل 60 يومًا بعد موجة زيادة الأسعار التي حاصرتها الحكومة بتخفيض 12 سلعة استراتيجية لا يستغي عنها البيت.

هبوط كبير في أسعار الطماطم

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا إن هبوط أسعار الطماطم بشكل كبير اليوم الجمعة 3-11-2023 هو أمر طبيعي بسبب ظهور العروة الشتوية من الطماطم داخل الأسواق، موضحا أن الطماطم ستنخفض أيضًا مع زيادة المعروض من المنتج في الأسواق وهذا متوقع بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «البنا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أجهزة الدولة تبذل جهودًا كبيرة في حصار أسعار بعض السلع الغذائية التي تزايدت خلال الأسابيع الماضية، وأن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار ساهمت بشكل كبير في تحجيم الأسعار وحصارها بل وانخفاضها بشكل كبير.

وتابع أن مبادة الحكومة ساهمت في تخفيض سلع غذائية هامة مثل الأرز والسكر والدقيق ومنتجات الألبان والجبن، وغيرها من السلع التي يحتاجها البيت بشكل مستمر.

سلع مخفضة من قبل الحكومة

وننشر قائمة مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، وهي كالتالي:

- الدواجن والبط والأوز، والدجاج والديوك الرومي.

- لحوم الدواجن.

- الألبان.

- الزبد.

- الجبن.

-الشاي.

-الدهون والشحوم الحيوانية والنباتية المهدرجة.

- السكر.

-المكرونة.

اقرأ المزيد:

سعر الطماطم في مزادات سوق الجملة بدمياط.. الكيلو بـ6 جنيهات «صور وفيديو»

سعر الطماطم اليوم والخضروات المختلفة في الأسواق المصرية

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد.. اعرف سعر كيلو الطماطم بكام

عاجل.. تراجع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق.. كم يبلغ سعر الكيلو؟

انخفاض كبير في سعر الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق
بقلم محمد سيف