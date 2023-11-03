تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع القوصية وصدفا بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة بكافة مراكز ومدن المحافظة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية ودعم الحياة الكريمة لهم.

أعمال تطوير الشوارع

كان اللواء عصام سعد قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مراحل العمل لأعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لإعادة الوجه الحضاري والجمالي إليها.

تركيب بلاط الإنترلوك

وقام اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، بمتابعة أعمال تنفيذ تركيب بلاط الإنترلوك ببعض الشوارع الفرعية بنطاق مدينة القوصية، وبرفقته مصطفى عرابي نائب رئيس المركز، ومحمد عبدالحميد رئيس وحدة مير، وأكد رئيس المركز على استمرار المتابعة الدائمة للأعمال للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية ومتابعة الأعمال دوريًا وبذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة للمواطنين.

رصف شوارع مركز صدفا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف خالد عويس، رئيس المركز، بتمهيد الشوارع الفرعية بالمدينة، وذلك استعدادًا للتبليط بالإنترلوك وتم تبليط بعض الشوارع بعد التمهيد، وجار العمل بباقي شوارع المدينة التي يقل عرضها عن 6 أمتار، ويصعب دخول معدات الرصف إليها.