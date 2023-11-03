«حقوق إنسان النواب»: مصر وقفت وحدها لإدخال 200 طن مساعدات لغزة

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تقوم بدور ومجهودات كبيرة جدا في ظل أزمة إنسانية كبرى يتعرض لها قطاع غزة، وموقف مصر هو الموقف الصامد الرئيسي في مواجهة كل تعنت لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

جهود مصرية للوصول إلى وقف إطلاق النار

وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر عملت بكل جهد على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين في العريش، وخرجت مجموعة من المصابين بالفعل، كل هذه مجهودات كبيرة لمصر، فضلا عن الجهود السياسية للوصول إلى وقف إطلاق النار، وهو ما تم من خلال اتصالات مستمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤساء دول العالم المختلفة.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر وقفت وحدها في مواجهة كل ذلك بواجبها الإنساني ودافعها باعتبارها دولة رائدة في الأمة العربية مع الشعب الفلسطيني؛ من أجل إدخال كل المساعدات للأشقاء في فلسطين، والتي بلغت نحو 200 طن من المساعدات.