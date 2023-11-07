أمين الفتوى يحذر من الهرولة للحاق بصلاة الجماعة: «ما أدركتم فصلوا»

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ هناك حديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الأدب في اتباع الجماعة والإمام، مستشهدا بقول رسول الله: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالهدوء والوقار والسكينة، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».

«عبدالسميع» يوضح حكم الإسراع في المشي خشية فوات صلاة الجماعة

وأضاف «عبدالسميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّنا نرى من يركض ويسارع للحاق صلاة الجماعة في المسجد، وهؤلاء نرد عليهم بأنَّ حكم الإسراع في المشي خشية فوات صلاة الجماعة، أنه غير مستحب وهو سلوك غير صحيح.

السنة أن يتحرك المسلم بهدوء وتؤده في طريقه إلى المسجد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّ السنة أن يتحرك المسلم بهدوء وتؤده في طريقه لأداء الصلاة في المسجد، وما يدرك من صلاة الجماعة يؤديه خلف الإمام، ويتم ما فاته، وبذلك يقتدي بالإمام، مشيرا إلى أنَّ جمهور الفقهاء اشترطوا ضرورة أن ينوي المصلي الاقتداء بالإمام في صلاة الجماعة.