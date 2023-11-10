انطلاق أول مؤتمر جماهيري لعبد السند يمامة في المنصورة اليوم

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، إن اليوم سيتم تنظيم أول مؤتمر جماهيري في المنصورة، وذلك ضمن حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة 2024.

مؤتمر جماهيري في المنصورة

وقال المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية لـ«يمامة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن اليوم، الجمعة، سوف ينطلق المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي، من المنصورة.

كما أكد أن المرشح الرئاسي سوف يعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي أمام الحاضرين في المؤتمر، وكذلك استقبال أسئلة المواطنين المختلفة والإجابة عنها.

أول مؤتمر صحفي لعبد السند

ونظم الدكتور عبد السند يمامة، أمس، الخميس، أول مؤتمر صحفي بالتزامن مع بداية الدعاية الانتخابية، من أمام مقر حزب الوفد في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، واستعرض خلاله البرنامج الرئاسي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في وقت سابق عن حصول عبد السند يمامة على رمز النخلة كرمزه الانتخابي.