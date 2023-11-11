خريطة التحويلات المرورية تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع محور أحمد عرابي

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم، إجراء بعض التحويلات المرورية على الطريق الدائري، بالتزامن مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع محور أحمد عرابي، الذي يبدأ من محور 26 يوليو، حتى شارع أحمد عرابي، مرورًا بالطريق الدائري.

خريطة التحويلات المرورية

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن خريطة التحويلات المرورية، تتضمن الآتي:

الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه الطريق الزراعي

- النزول بالكامل إلى محور 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان.

- استكمال السير بمحور 26 يوليو مرورًا أعلى شارع السودان وميدان لبنان.

- استكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مروراً من أمام نادى الزمالك.

- يمينًا لشارع جامعة الدول العربية في اتجاه ميدان النصر «ميدان مصطفى محمود».

- الدوران من أول دوران «فتحة دوران ومبي» للعودة إلى شارع جامعة الدول العربية.

- وصولاً لميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي.

- الصعود أعلى كوبرى أحمد عرابي.

- استكمال السير حتى نفق أحمد عرابي.

- ومنه إلى مطلع الطريق الدائري اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.

الطريق الدائري القادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعي في اتجاه المريوطية

- النزول بالكامل إلى محور أحمد عرابي مرورًا بنفق أحمد عرابي.

- السير بمحور أحمد عرابي أعلى كوبري أحمد عرابي اتجاه شارع أحمد عرابي.

- استكمال السير بمحور أحمد عرابي وصولاً لميدان سفنكس.

- يمينًا اتجاه مسطح كوبري 15 مايو.

- استكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مرورا بمناطق نادى الترسانة.

- الصعود لمحور 26 يوليو مرورًا بأعلى ميدان لبنان وأعلى شارع السودان

- محور 26 يوليو مرورًا من أسفل الطريق الدائري.

- يميناً مطلع محور 26 يوليو المؤدى إلى الطريق الدائري اتجاه مناطق صفط اللبن والمريوطية.

ما هي مدة التحويلات المرورية؟

تستمر التحويلات المرورية لمدة 3 أيام، من الساعة 11 مساءً يوم الخميس الموافق 2023/11/16 وحتى الساعة 5 صباح الأحد القادم الموافق 2023/11/19.