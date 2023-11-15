رئيس حزب الشعب: كل حملات مرشحي الرئاسة تحظى بفرص متكافئة وتعمل بحرية كاملة

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنَّه يتم تيسير العملية الانتخابية، في إطار ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تتمتع كل الحملات بفرص متكافئة ومتساوية وبحرية بالغة، وجميعها تعمل في أنحاء الجمهورية كافة.

«فؤاد»: الانتخابات الرئاسية تعزز من حق المواطنة

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الانتخابات الرئاسية تعزز من حق المواطنة وسيادة القانون وتفعيل نصوص الدستور، مشيرًا إلى عمل الحملات الانتخابية بكل جد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.

«الوطنية للانتخابات»: تساوي بين الجميع في الحقوق

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أنَّ مرشحي الانتخابات الرئاسية في سائر حملاتهم، يفعلون رسائل استحقاق تشكل ضمانة أساسية للمواطن لتفعيل نصوص الدستور، وأنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، تساوي بين الجميع في سائر الحقوق، كما جرى تلقي الأسماء الراغبة في الرقابة على العملية الانتخابية، من قبل الجمعيات والأحزاب.