زراعة 1000 شجرة جديدة بمبادرة «أحلى وهي خضرة» بسوهاج

تفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومبادرة «أحلى وهي خضرة» قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بزراعة 1000 شجرة مثمرة وغير مثمرة اليوم الأربعاء، وري وزراعة الأشجار بمختلف الطرق العامة بمجلس قروي الصوامعة غرب بمركز طهطا.

مبادرة أحلى وهي خضرة بسوهاج

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إن الوحدة المحلية تحرص على استمرار أعمال زراعة وري الأشجار يوميا وبصفة مستمرة حفاظا على اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة والمظهر الحضاري اللائق

زراعة 100 شجرة بطهطا

وأضاف أنه تم زراعة 1000 شجرة مابين فاكهة وموالح وزيتون وأشجار زينة تفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة الأشجاروقد تمت أعمال زراعة وري الأشجار بإشراف رمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب ومحمود أحمد السيد على سكرتير قرية الصوامعة غرب ومسؤولي المنتزهات ومعدات الوحدة المحلية وبأدوات ومعدات الوحدة.