كيفية تحديد اتجاه القبلة للصلاة.. راقب ظلك خلال وقت الظهيرة

تحديد القبلة من الأمور التي يجب على المسافر معرفتها، حتى يتمكن من أداء صلاته بشكل صحيح، فلا يجوز أداء الفرض دون معرفة الاتجاه الصحيح لتحديد القبلة، وعلى المسلم التحري والاجتهاد لمعرفة الاتجاه الصحيح.

تحديد اتجاه القبلة للصلاة

وقال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنّ هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تحديد القبلة للصلاة، ومعرفة اتجاهها الصحيح، وهي:

- الطريقة الأولى، تطبيقات الموبايل والتي تتيح معرفة اتجاه القبلة في أي مكان وفي أي وقت خلال اليوم.

- الطريقة الثانية، البوصلة، وفي مصر نكون على درجة 136، يجرى ضبطها لتظهر اتجاه القبلة جنوب شرق.

- الطريقة الثالثة لمعرفة تحديد اتجاه القبلة للصلاة، إذا كان الشخص يرغب في تحري اتجاه القبلة خلال النهار، فيجب أن يعرف اتجاه شروق الشمس وهو يكون «الشرق» ويتجه قليلا إلى الجنوب، لأن مكة بالنسبة للقاهرة في جنوب شرق، حيث يقول الدكتور علي جمعة نصَا «لتحديد اتجاه القبلة نستقبل بوشنا في الشمس ونتجه يمين بدرجة 45 عشان نكون جنوب شرق».

- الطريقة الرابعة لتحديد اتجاه القبلة خلال الليل، من خلال 3 نجوم في السماء يطلق عليها «عصا موسي» وهي تشير إلى اتجاه القبلة.

أما إذا كان في شدة الخوف مثل إنسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من سيل يغرقه، فهنا يصلي أيا كانت وجهته، وذلك لقوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» البقرة/23.

تحديد اتجاه القبلة من خلال الهاتف

تحديد اتجاه القبلة للصلاة، تقع في اتجاه ثابت وهو ناحية الكعبة الشريفة في المسجد الحرام بمكة، إذ يجرى مواجهة قبلة الصلاة من قِبل المسلمين كل من أجل أداء الصلاة، ويمكن معرفة كيفية تحديد القبلة من موقعي من خلال الخطوات الآتية:

- استخدام تطبيق جوجل ماب.

- الضغط على تحديد القبلة.

- يحدد الموقع القبلة من خلال رسم خط الاتجاه من القبلة في السعودية إلى مكان تواجدك الحالي على الخريطة.

- يمكن أيضًا تغيير الموقع من خلال الإدراج اليدوي للموقع على الخريطة، والضغط على تحديد اتجاه القبلة.

طريقة تحديد اتجاه القبلة

نستخدم موقع الكعبة (خط عرض 21.4224779 وخط طول 39.8251832) وموقعك الحالي (المزود بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي أو الذي تزوّدنا به بنفسك)، لتحديد المسار المباشر الأقصر بين نقطتين على الكرة الأرضية والمعروف أيضًا باسم مسافة الدائرة الكبرى.

ويحدد هذا المسار باستخدام معادلة هافيرسين، وعند النظر إليه على خريطة مسطّحة، قد يظهر على شكل خطٍّ مائلٍ أحيانًا بسبب تقوّس الأرض.

ويمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة عن طريق، نجم القطب الشمالي، جعل الله سبحانه وتعالى النجوم لنهتدي بها، ومنها نجم القطب الشمالي والذي يستعان به في تحديد جهة الجنوب، فهو ثابت لا يتحرك من مكانه.

ويمكن استخدام ظل الإنسان وقت الظهيرة: إذ تتعامد الشمس مع الكعبة المشرفة، فإذا وقف أحدهم في الشمس في هذا الوقت، وحدد اتجاه ظله، فتكون جهة القبلة بعكس جهة الظل.

استقبال القبلة عند الفقهاء شرط من شروط صحة الصلاة، سواءً أكانت هذه الصّلاة فرضًا أو نافلةً، ويُستثنى من ذلك حالتان؛ هما: حالة الخوف وقتال الأعداء، وفي حالة صلاة النّافلة على الدّابة في السفر الذي تُقصر الصلاة فيه.