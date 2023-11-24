3 حالات يحظر فيها ذكر أسماء الوالدين بشهادة ميلاد الطفل

حدد قانون الأحوال المدنية في المادة رقم «27» عددا من الإجراءات الخاصة بإثبات المواليد، والحالات التي لا يجوز فيها ذكر اسم الوالدين بالتبليغ في شهادة ميلاد الطفل في الحالات التالية:

حالات لا يضاف فيها اسم الوالدين في شهادة الميلاد

- في حالة كان الوالدان من المحارم.

- زواج الوالدة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

- في حالة غير المسلمين، وكان الوالد متزوجا والمولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، حتى إذا كانت الولادة قبل أو بعد الزواج أو فسخه، وفقا للقانون.

حالات تسجيل المولود في حالة وفاته

وحدد قانون الأحوال المدنية، عدد من الحالات الخاصة بتسجيل المولود في حالة وفاته، وهى كالتالي:

- في حالة وفاة المولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته.

- إذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل، فيقتصر التبليغ على وفاته.

- تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، وذلك في حالة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

جهود قطاع الأحوال المدنية

وكان قطاع الأحوال المدنية، أطلق قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق عدد من المحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج (9940) بطاقة رقم قومي، (26101) مصدراً مميكناً.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.