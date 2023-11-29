جولة في أول قطار كهربائي سريع بمصر.. يربط بين 60 مدينة

أجرى برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، جولة في أول قطار كهربائي سريع يعمل في مصر، المقرر تشغيله على الخط الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، وهو قطار إقليمي سيقف في المراكز ويسير بسرعة قصوى 160 كم في الساعة.

3 أنواع من القطارات

وخلال الجولة، قال المهندس حسن العشماوي الاستشاري لمشروع القطار السريع، إنّ هناك أنواعًا للقطارات من بينها القطار الأول «القطار الإقليمي»، الذي يسير على سرعة 160 كيلو، ويوجد بداخله 4 عربات، من بينها العربتان المكونتان من طابقين، يسعان 390 كرسيًا، والكباستي الكاملة يسع 900 شخص تقريبًا، ويخدم كافة المحطات، والقطار الثاني (القطار السريع)، يسير على سرعة 230 كيلو في الساعة، ويخدم 13 محافظة في الخط الأخضر، و26 محافظة في الخط الأزرق والأحمر، ويربط بين المحافظات والمدن الرئيسية.

المشروع يتكون من 3 خطوط

بدوره، قال عميد مهندس أحمد فاروق مدير مشروع القطار الكهربائي السريع، إنّ هذا المشروع يتكون من 3 خطوط، الخط الأول وهو الأخضر الذي يبدأ من محطة السخنة مرورا بالعاصمة والجيزة ومحطة السادات، والنوبارية وبرج العرب، ويتفرع لمنطقة إسكندرية ومطروح بطول حوالي 660 كيلو، والخط الثاني يبدأ من محطة حدائق أكتوبر من الجيزة ويتجه جنوبًا لغرب طريق أسيوط الغربي مرورًا بكل محافظات الصعيد حتى أبو سنبل، أما الخط الثالث وهو الخط الأحمر يبدأ من محافظة قنا طوله حوالي 240 كيلو، ويتحرك من قنا ويقطع جبال البحر الأحمر ويصل إلى ساحل البحر الأحمر في الغردقة ويتحرك جنوبًا في اتجاه سفاجا.