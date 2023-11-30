آخر فرصة لاستكمال ترخيص المحال.. مهلة أقل من شهر

أيام قليلة تفصلنا عن الموعد النهائي لترخيص المحال العامة، والذي تبعه حملات توعية من كل الأحياء في المحافظات للمواطنين لإنهاء الإجراءات قبل الموعد لعدم الوقوع في غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، آخر فرصة لاستكمال تراخيص المحال، وتفاصيل التحذيرات التي تمت لأصحاب المحال، وفقا لما أعلنته أحياء المحافظات في حملاتها التوعوية بقانون المحال العامة رقم 154.

آخر موعد لاستكمال تراخيص المحال

وكشفت إدارات الأحياء أن آخر موعد للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفتح المحل حتى تاريخ 11 ديسمبر المقبل.

الهدف من قانون تراخيص المحال التجارية

أكدت الحملات التوعوية، أن قانون ترخيص المحال التجارية والحرفية بمختلف أنواعها غير المرخصة يهدف إلى تقنين أوضاعهم بما يحقق المصلحة العامة للجميع ولدفع عجله الاقتصاد على أن يمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة.

المستندات المطلوبة لعملية ترخيص المحلات التجارية

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- جواز سفر طالب الترخيص.

- مستخرج حديث من السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- بيانات عن موقع ومقر المحل مرفق به رسم كروكي لهذا الموقع.

- صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ أو سند الملكية مبينا عنوانه والوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة له في العقار.

- في حالة وجود مسؤول عن المحل يتم إضافة صورة بطاقته الشخصية وصحيفة حالته الجنائية للأوراق المطلوبة.

أماكن تقديم مستندات ترخيص المحال التجاري

ويتم تقديم مستندات ترخيص المحال التجارية وفقا للحي التابع له المحل التجاري وبالتحديد إلى مركز إصدار تراخيص المحال في كل حي، على أن يتم إستخراج الرخصه خلال 90 يوماً، بينما تدفع الرسوم مره واحده والتعامل من خلال سياسة الشباك الواحد.