سفير مصر بتونس: المواطن جزء رئيسي من صناعة مستقبله

قال السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، إن المصريين توافدوا على مقر الجالية المصرية في تونس باليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024 من أجل التعبير عن إرادتهم وتلبية نداء الوطن وممارسة حقهم الدستوري، مشيرا إلى أن السفارة المصرية بتونس حرصت على توفير كل التسهيلات لضمان سير عملية الاقتراع باللجنة الفرعية بمقر السفارة بحيث لا تستغرق عملية الإدلاء بالأصوات سوى دقائق معدودة منذ دخول المواطن للمقر.

يجب على المواطن ألا يتنازل عن حقه الدستوري

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المواطنين يراعون القواعد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات مثل الانتخاب بجواز السفر المميكن والساري والذي يكون واضح عليه الرقم القومي الخاص بالمواطنين، فضلا عن التحقق من أحقية مشاركة المواطنة أو المواطن في هذه العملية الانتخابية، ومن ثم الإدلاء بأصواتهم في سرية تامة واختيار المرشح بكل حرية، مؤكدا أن المواطن الذي لا يتنازل عن حقه الدستوري يكون جزءًا رئيسيا من صناعة مستقبله ومستقبل أولاده.

أهمية النظام الإلكتروني

وتابع: «كنا على تواصل وتنسيق دائم مع كل البعثات المصرية في الخارج، والهيئة الوطنية للانتخابات لم تبخل في تقديم برامج التقنية أو شرح كافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية منذ فترة، كما تم تدريب القائمين على إدخال البيانات»، مشيدا بالنظام الإلكتروني وأحداث الوسائل التي تم وضعها من الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ مكنت السفارة المصرية في تونس بإتمام العملية الانتخابية بشكل سلس لم يستشعر فيه المواطن بأي مشكلة.