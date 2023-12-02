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سفير مصر بشنغهاي: العملية الانتخابية تسير بشكل سليم وممتاز

كتب:

محمد عيسى _ يارا أشرف
10:23 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
السفير محمد رسلان

السفير محمد رسلان

قال محمد رسلان سفير مصر بشنغهاي إن الساعة هناك الرابعة عصر مع تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف خلال في مؤتمر صحفي عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم: «لا توجد أي ملاحظات، والعملية الانتخابية تسير بشكل سليم وممتاز، ولا يوجد أي معوقات».

ووجه، الشكر لفريق الدعم الفني الذي يتواصل معه بشكل دائم، مشيرا إلى أن هناك توافد للمصريين من أجل الإدلاء بأصواتهم على مدار اليومين.

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بقلم محمد عيسى _ يارا أشرف