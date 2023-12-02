سفير مصر بشنغهاي: العملية الانتخابية تسير بشكل سليم وممتاز

قال محمد رسلان سفير مصر بشنغهاي إن الساعة هناك الرابعة عصر مع تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف خلال في مؤتمر صحفي عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم: «لا توجد أي ملاحظات، والعملية الانتخابية تسير بشكل سليم وممتاز، ولا يوجد أي معوقات».

ووجه، الشكر لفريق الدعم الفني الذي يتواصل معه بشكل دائم، مشيرا إلى أن هناك توافد للمصريين من أجل الإدلاء بأصواتهم على مدار اليومين.