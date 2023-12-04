اختراع جلب لصاحبه المتاعب.. ما حكاية جاليليو مع التلسكوب؟

أحدث العالم الإيطالي جاليليو جاليلي طفرة في علم الفلك في القرن السابع عشر، والتي غيَّرت فهمنا للكون ومكاننا فيه، وإلى الآن يحظى جاليليو بتقدير كبير ليس فقط بسبب أبحاثه الرائدة التي أجراها، ولكن بسبب براعته في تطوير أدواته البحثية، حيث أمس هو يوم ذكرى اختراع التلسكوب.

منذ عام 1621 نظر جاليليو إلى اختراع تلسكوب لينظره في إلى سماء ليكتشف أشياء تنسب فضلها إليه حتى الآن، ولكن لم يحظى جاليليو بالتقدير في حياته لاختراعاته، بل تمت محاكمته، بحسب ما ذكرته صحيفة «بريتانيكا» الموسوعة البريطانية.

محاكمة جاليليو بسبب التلسكوب

أدى اختراع جاليليو للتلسكوب إلى محاكمته بسبب معارضة أفكاره للكتاب المقدس وفق كنيسة روما في القرن الـ17، إذ توصلت أبحاث جاليليو إلى أن الأرض في الواقع تدور حول الشمس، لكن اعتبرت المؤسسة الكنسية التي كانت تؤمن بأن الأرض هي مركز الكون وبالتالي الشمس هي التي تدور حولها، بأن جاليليو قام بطعن الاعتقاد الكنسي وقتها، واتهمته بالهرطقة.

ولكن فيما بعد اعترفت الكنيسة بصحة أفكاره، وأهمية إسهاماته في الثروة العلمية ولقب بـ «أب العلوم الحديثة»، ولكن جاء ذلك بعد أن أجبر جاليليو على التراجع عن أقواله العلمية، إذ شهدت هذه الفترة محاكم التفتيش التي كانت تفرض عقوبات صارمة ومميتة لكل من يعارض الكنيسة.

وجاء نص ما قاله جاليليو في المحاكمة: «أنا المدعو جاليليو جاليلى، أقسم إننى آمنت بكل معتقدات الكنيسة الكاثوليكية الرسولية بروما، وسأؤمن مستقبلا بكل تعاليمها وما تبشر به، وأعلن ندمي عن كل الأفكار والهرطقات التي أدليت بها مسبقا، وعن كل ما اقترفته فى حق الكنيسة، وأقسم ألا أعود إلى مثل هذه الأفعال مرة أخرى، وأن أشهد أمام هذه الهيئة المقدسة ضد أي شخص يقترف فعل الهرطقة أو المساس بمعتقدات الكنيسة فور علمي بذلك».

وعلى الرغم من صعوبة ما قاله جاليليو وتراجعه عن كل ما يؤمن به، إلا أنه كان غير كاف لهيئة المحكمة، وتم الحكم عليه بالحبس المنزلي إلى أن فقد بصره وتوفى جاليليو فى 8 ديسمبر 1642.

تلسكوب جاليليو

كان تلسكوب جاليليو أحدث ثورة في مجال الأبحاث الفلكية، فهو يُكبر الأشياء بمقدار 8 أضعاف حجمها الأصلي، ثم تم تحسينه وتطويره ليتمكن من تكبير الأشياء بمقدار 20 ضعف حجمها الأصلي، ويتكون التلسكوب من عدسة موضوعية محدبة و عدسة مقعرة موجودتين في أنبوب طويل، أو أسطوانة طويلة مجوفة.

على الرغم من أن مجال الرؤية ضيق جدا، لا يتجاوز نصف عرض القمر تقريبا استطاع جاليليو تأليف كتابه «رسالة فلكية Sidereus nuncius» وتسجيل العديد من استنتاجاته وأبحاثه بواسطة هذا التلسكوب.

والجدير بالذكر أن تلسكوب جاليليو معروض اليوم في متحف جاليليو بإيطاليا.

أهم اكتشافات جاليليو بالتلسكوب

واستطاع جاليليو تسجيل عدد من الاكتشافات بالتلسكوب، وهي أن سطح القمر غير متساو وخشن ومليء بالتجاويف والنتوءات، وليس أملس ومصقولًا كما يبدو عند رؤيته عن بعد بالعين المجردة فقط.

اكتشف وجود 4 أقمار لكوكب المشتري توجد جميعها في خطٍ مستقيم، وتدور حوله كما يدور قمر الأرض حولها.

لاحظ أطوار كوكب الزهرة، واستطاع رؤيته أثناء تغيره من قرص ممتلئ إلى هلال.

لاحظ وجود مناطق مظلمة تبدو وكأنها تتحرك على سطح الشمس، والتي أصبحت تعرف باسم البقع الشمسية.

واكتشف أن مجرة ​​درب التبانة تتكون من عدد لا حصر له من النجوم.