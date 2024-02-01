تجديد رخصة السيارة بالفحص.. اعرف الإجراءات والرسوم

تجديد رخصة السيارة بالفحص من الأمور التي يهتم بها قائدي ومالكي السيارات بمعرفة تفاصيلها حتى لا يعرضوا أنفسهم للغرامة، وتستقبل وحدات المرور على مستوى الجمهورية المواطنين على مدار اليوم لإنجاز الأمور المتعلقة بتجديد الرخص أو ترخيص سيارة جديدة.

مستندات تجديد رخصة السيارة بالفحص

وحددت الإدارة العامة للمرور الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة بالفحص وهي كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- نموذج طلب تجديد رخصة سيارة ملاكي من المرور.

- ملف تجديد السيارة حسب مدة الترخيص.

- تحقيق الأمن والمتانة في السيارة للحفاظ على سلامة المواطنين.

خطوات تجديد رخصة السيارة بالفحص

ويتم تجديد رخصة السيارة بالفحص في وحدات المرور ضمن خدمات وزارة الداخلية المقدمة للجمهور المواطنين عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك المكتوبة في بطاقة الرقم القومي.

- شراء ملف تجديد الرخص من المرور وفقا للمدة المطلوب تجديدها من سنة إلى 3 سنوات.

- تسجيل بصمة موتور وشاسيه السيارة واعتمادها من المهندس المختص.

- مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي واستكمال الفحص لدي المهندس المختص.

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وأرقامها متوافقة مع أرقام الشاسيه، وفي حالة عدم تحقق الشرطين يستلزم الأمر شراء طفاية حديثة.

- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعافات.

- التوجه إلى شباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أوراق ملف التجديد وإذن الفحص.

- تجهيز استمارة استعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.

- مراجعة الأوراق وتسديد الرسوم والعودة مرة أخرى للموظف.

- دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

- دفع تأمين للسيارة والرسوم الإضافية مثل رسوم الملصق الإلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية.

- دفع الرسوم المطلوبة للموظف بإيصال الدفع.

- استلام رخصة السيارة بعد طباعتها واستيفاء كافة الأوراق والمستندات الخاصة بها.

إجراءات فحص السيارة بطريقة سهلة

وأوضح الخبير الأمني اللواء عبد الوهاب الراعي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن إجراءات فحص السيارة بطريقة سهلة، يكون من قبل المواطن نفسه، وعليه الحضور مبكرًا والوقوف في الطابور لفحص السيارة فنيا مع المهندس واستكمال باقي إجراءات الفحص من ضابط المرور.

رسوم تجديد رخصة السيارة بالفحص

وتستعرض «الوطن» الرسوم الكاملة لتجديد رخصة السيارة بالفحص في السنة الواحدة، والتي يمكن مضاعفتها والتجديد لمدة عامين أو ثلاثة سنوات، وهي تأتي على النحو التالي:

ـ 750 جنيها رسوم الضريبة السنوية على السيارة، ويختلف وفق السعة اللترية للسيارة على النحو التالي:

- 225 جنيها رسوم رخصة السيارة سعتها اللترية أكثر من 1030 سي سي وحتى 1330 سي سي للسنة الواحدة.

- 350 جنيها في السنة الواحدة رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1330 سي سي وحتى 1630 سي سي.

- 750 جنيها في السنة الواحدة رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي.

- 3000 جنيه في السنة الواحدة رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1630 سي سي وحتى 2030 سي سي.

- %2.5 من قيمة السيارة، رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية أعلى من 2030 سي سي.

- 300 جنيه في السنة الواحدة رسوم بوليصة التأمين الإجباري.

- 250 جنيها رسوم تركيب الملصق الإلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية.

- دفع من 60 إلى 350 جنيها، رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتختلف حسب السعة اللترية للسيارة.

رسوم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث

- دفع مبلغ 250 جنيها رسوم شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس.

- دفع مبلغ 450 جنيها رسوم طفاية الحريق.

- دفع مبلغ 400 جنيه رسوم تسجيل بيانات صاحب المركبة بشكل إلكتروني.