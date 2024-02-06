مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة.. الرسوم بالتفاصيل

حددت وزارة الداخلية مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة، والأوراق المطلبة لتجديد رخصة السيارة في ظل قانون المرور الجديد، وهي إجراءات يسهل الحصول عليها إلكترونيا عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية أو موقع النيابة العامة.

مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة، كما حددتها وزارة الداخلية جاءت كالتالي:-

- رسم ضريبة يقدر بـ615 جنيها شاملًا رسوم التأمين.

- رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم بـ285 جنيهًا.

- استمارة بيانات تقدر بـ105 جنيهات.

- رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة بـ35 جنيهًا.

- نموذح 256 لطلب الحصول على الرخصة بـ40 جنيهًا.

- رسم اختبار إشارات بـ20 جنيها.

- طابع شرطة بـ15 جنيهًا.

- رسوم اجتياز دورة القيادة التدريبية، بمركز التعليم في المرور وقدره 590 جنيهًا.

- يصبح إجمالي رسوم استخراج رخصة لأول مرة 1705 جنيهات.

شروط الحصول على رخصة قيادة سيارة ملاكي

- تقديم تحليلٍ للمواد المخدرة، من أحد الجهات الحكومية المختصة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق وصدر ضده حكم نهائي في جنحة مخلة بالأمانة والشرف.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

عقوبات السير دون تراخيص

حدد قانون المرور عقوبات المخالفين للسير دون رخصة قيادة أو دون تصريح، أو كل من قاد مركبة دون رخصة قيادة، أو السماح لمن هو دون 18 سنة بقيادة مركبة أو أي شخص غير مرخص بالقيادة، وفي هذه الحالة تقع العقوبة على صاحب السيارة لأنه سمح له بالقيادة.

عقوبات السير دون تراخيص

- الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

خدمات بوابة مرور مصر الإلكترونية

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» الخدمات المرورية المتكاملة، والتي يمكن الحصول عليه عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية، كما يلي.

- خدمة ​​​​​​​بدل تالف لرخصة المركبة.

- خدمة رخصة القيادة.

- تجديد رخصة المركبة.

- إصدار ملصق إلكتروني.

- التأكد من صحة بيانات رخصة سيير مركبة.

- حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.

- الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.

الخدمات المرورية على موقع النيابة العامة

كما أتاح موقع النيابة العامة، العديد من الخدمات المرورية المقدمة لقائدي المركبات بكافة أنواعها من خلال الموقع الرسمي للنيابة عبر الرابط الإلكتروني من هنــــا، وهي كما يلي:

- خدمة الاستعلام عن المخالفات.

- الاستعلام عن رخصة المركبات أو القيادة.

- خدمة التصالح الفوري في المخالفات المرورية.

- خدمة الدفع.

- خدمة تقديم طلبات التظلمات.

- خدمة متابعة طلبات التظلمات.

رسوم تجديد رخصة القيادة السيارة

- استخراج شهادة المخالفات بمبلغ 50 جنيها.

- دفع رسوم المخالفات.

- كشف طبي بوحدة المرور بعد دفع 300 جنيه رسوم.

- ورقة بيانات من وحدة المرور بمبلغ 125 جنيها.

- دفع الضريبة في الخزينة، وتبلغ 630 جنيها.

- تسليم إيصال الضريبة المدفوع في الشباك.

- استلام الرخصة بعد دفع إجمالي المصاريف 1105 جنيهات دون حساب قيمة المخالفات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة مهنية للنقل الثقيل

- لا يقل السن عن 21 سنة ميلاديا.

- إيضاح الموقف من التجنيد.

- عدد 4 صور شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو محو أمية.

- أن يكون عضو في إحدى النقابات العمالية.

- موافقه جهه العمل، للعامليين بالحكومة والقطاع العام.

شروط استخراج بدل فاقد لرخصة قيادة السيارة

- شهادة «شهادة المخالفات»​ سارية.

- حالة الرخصة سارية وليست تصريح.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.