لأول مرة.. «في المساء مع قصواء» يستضيف مرشحي الرئاسة 2024 وحملاتهم

يقدم برنامج «في المساء مع قصواء» بقناة «سي بي سي» للإعلامية قصواء الخلالي، حلقة خاصة عن ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، الليلة، قبل ساعات من الصمت الانتخابي، المقرر له يوم الجمعة المقبل، وذلك بمشاركة المرشحين وحملاتهم، مجتمعين لأول مرة على الهواء مباشرة، للإجابة عن تساؤلات ورسائل ختامية للمواطنين، قبل أعمال التصويت المقرر لها الأسبوع المقبل.

وقد سبق للإعلامية قصواء الخلالي، استضافة 3 مرشحين بعد انطلاق الحملات الدعائية، في أول لقاءات لهم وحوارات منفردة لمدة ساعتين لكل منهم على الهواء، وهم المرشح حازم عمر، والمرشح فريد زهران، والمرشح عبد السند يمامة، واختتمتها برئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، وتقدمهم في حلقة اليوم، مجتمعين على الهواء، في أول ظهور لهم معا.

ويبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 8 ديسمبر، قبل يومين من بدء الاقتراع، المقرر له من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر.