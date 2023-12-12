إقبال كثيف على لجان مصر الجديدة.. وانتشار المتطوعين لمساعدة الناخبين

توافد الناخبون على لجان مصر الجديدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من الشباب والفتيات وكبار السن في اليوم الأخير في الانتخابات، في مشهد يعكس تلاحم الشعب المصري والوقوف بجانب دولتهم في العرس الديمقراطي.

وتواجدت قوات الأمن في محيط اللجان لتيسير الحالة المرورية وتأمين مقار اللجان، كما تواجدت سيارات الحماية المدنية في مختلف مناطق مصر الجديدة الانتخابية، إلى جانب سيارات الإسعاف تحسبا لتعرض أي من الناخبين لأزمة صحية مفاجئة.

وانتشر المتطوعون أمام المقرات الانتخابية لإرشاد الناخبين لمكان اللجنة ومساعدة كبار السن على الدخول والإدلاء بأصواتهم، وتنظيم عملية الدخول، ومساعدة ذوي الهمم على الإدلاء بأصواتهم.

وسيطرت صفوف الشباب أمام العديد من المدارس منها مدرسة الطبري الثانوية ومدرسة الشهيد الرائد حازم محمود عزب ومدرسة الشهيد الرائد مصطفى يسري أبو عميرة ومعهد فتيات مصر الجديدة النموذجي ومدرسة قومية الأهرام.

عبدالرحمن سعيد صاحب الـ27 عامًا، حرص على الإدلاء بصوته في آخر أيام انتخابات الرئاسة رفقة زوجته، خاصة وأنّه لم يتمكن من الحضور في أول يومين بسبب ظروف عمله، إلا أنّه طالب مديره في العمل بإجازة للحضور إلى مقر لجنته الانتخابية: «بقالي يومين مكنتش عارف أخد إجازة، بس النهاردة طلبت من مديري إني لازم أروح أنتخب خاصة إنّ النهاردة آخر يوم».