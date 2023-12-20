هل يستمر المحافظون في مناصبهم بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية؟

قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إنَّ المادة رقم 5 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، أوضحت أنَّه بمجرد حلف رئيس الجمهورية لليمين يعتبر المحافظين بمثابة مستقيلين وهذا لا يعني تركهم مناصبهم، إنما يستمروا في العمل لأداء أعمالهم طبقًا لقاعدة استمرار الأمور العاجلة العادية دون إصدار قرارات استراتيجية في نطاق المحافظة.

المحافظ لا يجوز له اتخاذ قرارات استراتيجية

وأضاف «خضر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المحافظ في هذه الحالة لا يجوز له نقل رئيس وحدة محلية أو رئيس مركز أو رئيس مدينة ولكن يستمرون في مناصبهم حتى صدور حركة المحافظين الجديدة فإذا استمر بعضهم فإنه يبدأ فترة جديدة أيضًا بتعيين جديد.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكّدة أنَّ عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 44 مليونًا و77 ألفًا و668 مصريًا بنسبة 66.8%، جاء من بينهم 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا صحيحًا بنسبة 98.9% من إجمالي الأصوات، و489 ألفًا و1307 أصوات باطلة بنسبة 1.1%.