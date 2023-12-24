إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية في السنبلاوين بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين حملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، حيث استهدفت عددا من القرى في نطاق المدينة، وتم وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتمكنت الحملة من رصد مخالفة في قرية ميت غريطة وإزالة المخالفة على الفور.

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، إنه تم شن حملات مكثفة في نطاق المدينة مستهدفة القرى والعزب والوحدات المحلية، حيث ورد بلاغ برصد مخالفة على أرض زراعية وبناء حظيرة ماشية على مساحة 175 مترا مربعا في قرية ميت غريطة، وتمت الإزالة الفورية المخالفة على نفقة المواطن المخالف وإحالته إلى جهات التحقيق.

تطبيق القانون على المخالفين

وشدد رئيس مجلس المدينة، على تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مدينة السنبلاوين وسيتم التعامل بكل حزم وشدة مع المخالفات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم تطبيق القانون على المخالفين في إطار اللوائح الدستورية وإعادة زراعة الأراضي التي جرى تبويرها على نفقة المواطن.