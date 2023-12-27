توقيع الكشف على 1628 مواطنا في قافلة طبية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة الصحية، إذ جرى إطلاق العديد من المبادرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل فئات المجتمع كافة، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية

وأشار المحافظ إلى أنّ مديرية الصحة، تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، وأسفرت نتائج القافلة الطبية التي نُفذت يومي 25 و26 ديسمبر الجاريين، بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا، عن توقيع الكشف على 1628 حالة وصرف العلاج بالمجان.

8 تخصصات بالقافلة الطبية

من جهته، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أنّ القافلة شملت عددًا من التخصصات المختلفة منها «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن»، وضمت إجراء الكشف الطبي على 391 حالة جراحة، 378 حالة أطفال، 335 باطنة، 55 نساء، 65 حالة أسنان، 219 جلدية، 121 أنف وأذن، 64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 157 تحليلًا مختلفًا و3 حالات موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 95 مترددًا، وإجراء 5 حالات خلع أسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 141 مترددًا.