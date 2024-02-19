كيفية استخراج شهادة وفاة قديمة؟.. اتبع هذه الخطوات البسيطة

تتيح وزارة الداخلية العديد من الخدمات عبر موقعها الرسمي الإلكتروني توفيرا على المواطنين للوقت والجهد، منها استخراج شهادة وفاة قديمة للأشخاص الذين ماتوا قبل عام 1961، وهو ما يهم الكثيرون الذين يريدون استخراج قيدٍ عائلي أو التقديم على أي خدمة تتطلب منهم إحضار شهادات الوفاة الخاصة بالأشخاص الذين فارقوا الحياة في عائلاتهم، ويمكن فعل ذلك من خلال خطوات بسيطة.

وفي السطور التالية نستعرض كيفية استخراج شهادة وفاة قديمة، بعدما أتاحت وزارة الداخلية ذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني دون تضييع الوقت، وبذل الجهد وتجنبا للزحام في مقار السجل المدني المنتشرة في محافظات الجمهورية.

كيفية استخراج شهادة وفاة قديمة

يمكن في وقتنا الحالي استخراج شهادة وفاة «أون لاين»، إذ أتاحت وزاة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني هذه الخدمة، وهو مانعرض تفاصيله في السطور التالية:

يمكن استخراج شهادة وفاة قديمة للأشخاص المولودين قبل تاريخ 1961 ميلاديًا، من دار المحفوظات الذي يقع بقسم الخليفة في القلعة بمحافظة القاهرة.

كل ما عليك هو الوقوف على شباك الاستعلامات وملء بيانات الاستمارة، وسداد الرسوم المطلوبة وتسليم الاستمارة إلى الموظف الذي يقوم بالكشف عن موقع البيانات في الدفاتر الخاصة، ويتم إرسال الطلب إلى قسم الاستخراج للتأكد من الوثيقة ومراجعتها ثم تتسلمها.

خطوات استخراج شهادة وفاة

ادخل على موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط هنا.

تسجيل الدخول بحسابك أو إنشاء حساب جديد

انقر على خيار الخدمات الإلكترونية

اختر الأحوال المدنية

انقر على خيار شهادة وفاة

ادخل بيانات المتوفي كاملة

انقر على «موافق على الشروط»

ادخل بيانات مستلم شهادة الوفاة

اختر طريقة الدفع المناسبة لك

اضغط على إرسال الطلب

شروط استخراج شهادة وفاة

وعند استخراج شهادة وفاة يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول عليها ذا صلة من الدرجة الأولى للمتوفي.

استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة بعد الوفاة

يمكن استخراج شهادة وفاة من وزارة الصحة موثقة حيث يتم كتابة سبب الوفاة وكل التفاصيل الخاصة بالميت، ثم بعد ذلك يتاح استخراج شهادة الوفاة لأول مرة بعد الوفاة عن طريق اتباع الخطوات التالية.

- اذهب لأقرب سجل مدني تابع لمنطقتك

- قم بشراء نموذج 40 الخاص بطلب استخراج الوثيقة

- ملء البيانات المكتوبة في النموذج

- تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب للموظف المختص

شروط استخراج شهادة وفاة كمبيوتر

أن تكون بيانات المتوفي مسجلة وتم استخراج شهادة وفاة من الصحة أول مرة.

كما يشترط لاستخراج شهادة وفاة كمبيوتر أن يكون الذي يقوم باجراءات استخراج شهادة الوفاة من أقارب المتوفي من الدرجة الأولى حتى الثالثة.

ويشترط أن تحتوي شهادة الوفاة كمبيوتر على الاسم بالكامل مكونا من الاسم الأول واسم الأب واسم الجد أو اللقب، واسم الأم بالكامل، ومكان الوفاة وسبب الوفاة، وتاريخ الوفاة وتاريخ الميلاد، واسم مكتب الصحة المستخرجة منه الشهادة لأول مرة.

استخراج شهادة وفاة بدل فاقد

يمكنك استخراح شهادة وفاة بدل فاقد من خلال الذهاب إلى السجل المدني من قبل أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة ومعه إثبات شخصيته وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتوفى أو صورة ضوئية من شهادة الوفاة الصادرة مسبقا.

كما يمكن استخراج شهادة وفاة بدل فاقد من موقع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

استخراج شهادة وفاة من البريد

يمكنك الذهاب لأقرب مكتب بريد في منطقتك والتقدم بطلب استخراج شهادة وفاة، حيث يوجد ربط بين شبكة البريد دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني.

استخراج شهادة وفاة من البريد

ويقدم البريد العديد من الخدمات منها وثيقة الميلاد- شهادة الوفاة- القيد العائلي- وثيقة الزواج- قيد الطلاق- بطاقة الرقم القومي بدل فاقد/ تالف.

طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

وتوفر الداخلية خدماتها من خلال الرابط الإلكتروني

https://moi.gov.eg

ويمكن إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية لاستخدامه في التقديم على العديد من الخدمات، من خلال إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على تسجيل دخول، وبعدها النقر على خيار إنشاء حساب جديد.

يتم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.