مفتي الجمهورية يستعرض حصاد 2023: أولينا اهتماما كبيرا بملف الأسرة المصرية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مصر تستقبل عهدًا جديدًا وصفحة مشرقة من صفحات الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل في طياتها الأمل والفرح والتحدي.

حصاد دار الإفتاء المصرية 2023

وأضاف خلال الاجتماع الدوري لأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية لمناقشة القضايا الدينية والإنسانية الهامة، أن دار الإفتاء تسعى دائمًا للتطوير والتحديث، إذ تحرص على استخدام أحدث التقنيات والأدوات، لتسهيل عملية الإفتاء والتواصل مع المستفتين، لتحسين جودة الفتاوى والخدمات الدينية التي تقدمها الدار، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الجهود للاستفادة القصوى من الأدوات الرشيدة للذكاء الاصطناعي.

ملف الأسرة المصرية

وتابع أنَّ الدار تُولِي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسرة المصرية، وتعمل على حمايتها وتقويتها وتنميتها، وتحفظ حقوقها وواجباتها، وتوجِّهها إلى ما يُصلحها ويُسعدها، مشددًا على ضرورة بذل أقصى ما في الوسع في هذا الملف، وهو الحفاظ على الأسرة؛ حيث إنها أمانة في أعناقنا جميعًا.

وفيما يتعلق بحصاد العام 2023 لدار الإفتاء المصرية، أشاد علام بجهود المؤسسة، وعملها المؤسسي تحت سقف وطن داعم، مؤكدا أنه رغم النجاح والتميُّز في كل أقسام وإدارات الدار، تظلُّ أمامنا ملفاتٌ تحمل رسائل تحدٍّ وتتطلَّب منا الانطلاق في مهمة جديدة من الإبداع والعمل الدءوب، قائلا إنَّ هذه الملفات ليست مجرد تحديات فقط، بل هي فرص لنرسم بها أفقًا جديدًا من التميز والتحسين المستمر.

وأعرب أمناء الفتوى عن سعادتهم وفخرهم بالانتماء إلى دار الإفتاء المصرية، وبالمشاركة في العمل الإفتائي الجماعي والمؤسسي لدار الإفتاء المصرية، حيث إنها خبرة تستحق الشكر والعناية، مؤكدين حرصهم على تقديم أفضل ما لديهم من علم وخبرة للارتقاء بمستوى العمل الإفتائي لخدمة الدين والوطن والإنسانية.