رئيس «ماعت»: أحداث 7 أكتوبر أدت لتوحيد الجبهة الشعبية

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المنظومة الأممية تتعامل مع الدول المختلفة على مساعدة الحكومات للقيام بأدوراها.

حقوق الإنسان العالمية

وأضاف في حلقة نقاشية نظمتها ماعت اليوم، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن هناك تحديات تواجه تطبيق معايير حقوق الإنسان العالمية في الدول العربية، ومن أهم الخطوات في سبيل تذليل هذه العقبات، اتحاد الشعوب مع الحكومات.

وأشار إلى أن أحداث السابع من أكتوبر 2023، أدت إلى زيادة توحيد والتحام الجبهة الداخلية للشعب المصري، حيث أن هذا الاتحاد بين الشعب والحكومة، أهم الخطوات في التوقيت الحالي، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات العديد من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في عدد من الدول العربية.

الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وقال إنه في الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لابد من الاعتراف بأن هناك تحديات كبيرة تحول دون تطبيق العديد من المبادئ الواردة في الإعلان، ولا بد أن يكون هناك دور لهيئة الأمم المتحدة في تذليل هذه العقبات، بحيث يتم تطبيق حقوق الإنسان في كل دول العالم، ومنها الدول العربية.

وأضاف أن العالم يشهد استعمالات سياسية لملف حقوق الإنسان، أي استغلاله في سبيل تحقيق أهداف سياسية، وأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر إلى الآن، يجري وسط صمت دولي كبير، وعدم وجود أي وتحركات دولية لوقف هذه الانتهاكات، التي تتم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.