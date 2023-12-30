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أستاذ طاقة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الطاقة في 2023

كتب:

مريم جاد
08:43 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
رمضان أبو العلا أستاذ الطاقة

رمضان أبو العلا أستاذ الطاقة

قال رمضان أبو العلا، أستاذ الطاقة، إن الإنجازات التي تحققت خلال 2023  في مجال الطاقة من غاز طبيعي ومشتقاته، تأتي استكمالا لنجاح استراتيجية قد خطط لها قطاع البترول على مدار 9 سنوات أخيرة، مؤكدا أن القطاع داعم للاقتصاد المصري. 

حقل« ظهر» يمثل 38% من إنتاج الطاقة

وأضاف «أبو العلا» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن نجاح الدولة بقطاع الطاقة كان مدعومًا بالمتابعة المستمرة من القيادات السياسية والعاملين بالقطاع، لافتا إلى أن القطاع يجني ثمار بداية انطلاقة عام 2015، الذي بدأ باكتشاف حقل غاز «ظهر»، الذي بدأ إنتاجه عام 2018، ويمثل حاليا 38% من الإنتاج الكلي للطاقة.

وأكد رمضان أبو العلا، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مشيرا إلى أنه في عام 2010 كان الاحتياطي الاستراتيجي من استيراد الطاقة يقدر بـ36 مليار دولار، حتى انخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى 13.4 مليار دولار في عام 2013، موضحا أنه خلال السنوات الأخيرة برغم تضاعف الاستهلاك، أصبحت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي «صفر»، وقيمة تصديره للخارج 8 مليارات دولار.

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