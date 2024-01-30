خطوات نقل ملكية سيارة من محافظة إلى أخرى.. اعرف المستندات والإجراءات

يرغب الكثير من مالكي السيارات في معرفة خطوات نقل ملكية سيارة من محافظة إلى أخرى، إذ إنّها تستلزم العديد من الإجراءات القانونية داخل إدارات المرور التابع لها ملف السيارة، بحيث يجب نقل الملف الخاص بالسيارة من إدارة المرور التابع لها داخل المحافظة إلى المحافظة الأخرى في حال بيع السيارة أو راغبة المواطن في الانتقال من محافظة إلى أخرى.

خطوات نقل ملكية سيارة من محافظة إلى أخرى

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل طرق و خطوات نقل ملكية سيارة من محافظة إلى أخرى، وفقا للمعلومات الرسمية الصادرة عن المرور، وبحسب حديث سابق للخبير الأمني اللواء عبدالوهاب الراعي لـ«الوطن»، وهي كالتالي:

- استخراج شهادة المخالفات.

- استخراج شهادة بيانات في حالة رخصة السيارة منتهية.

- تقديم صورة البطاقة للمالك الجديد والقديم للمراجعة.

- رخصة السيارة القديمة.

- عقد بيع السيارة موثق من الشهر العقاري.

- خضوع السيارة للفحص الفني للسيارة في المرور، في حالة انتهاء رخصة السيارة.

- دفع الرسوم المطلوبة وضرورة تسليم اللوحات المرورية القديمة.

- استلام الرخصة الجديدة بالاسم والبيانات الجديدة.

خطوات نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري

أما عن خطوات نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري، فجاءت وفقا للملعن من إدارت المرور كالتالي:-

- تقديم توكيلات السيارة مع صورتين من كل توكيل.

- بطاقة الرقم القومي مع صورتين منها للمشتري والبائع.

- شهادة مخالفات للسيارة من البائع، على أن يكون تاريخها حديث لا يتعدى شهر.

- شهادة بيانات من وحدة المرور القديمة للسيارة، وذلك في حالة انتهاء رخصة السيارة.

- نموذج عقد بيع.

- تقديم الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.

- دفع الرسوم في خزينة الشهر العقاري.

- ضرورة ختم عقد البيع من مدير مكتب الشهر العقاري.

إجراءات نقل ملكية سيارة من خلال بوابة مرور مصر

هذا وفي ذات السياق وعلى الراغبين في نقل ملكية أو قيد سيارة إلكترونيا دون التكدس في طوابير الانتظار، يمكن الحصول على الخدمة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع بوابة مرور مصر هنـــا.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- إدخال بيانات رخصة السيارة.

- إرفاق مستندات صفة مالك السيارة ومحل إقامته.

- السند القانوني للشخص الناقل للملكية.

- إرفاق شهادة براءة الذمة.

- إرفاق شهادة براءة المخالفات للسيارة.

- إرفاق وثيقة التأمين الإجباري عن الحوادث والبيانات المعدلة.

- إتمام الإجراءات المطلوبة والتي تتضمن كل من «فحص المركبة فنيا للتأكد من تطابق البيانات المعدلة بالرخصة - تقديم ​نموذج الفحص البيئي - تقديم نموذج 251 مرور - تقديم نموذج 253 مرور - تقديم نموذج 101 مرور».

كيف تسدد مخالفات السيارة؟

- الدخول إلى موقع النيابة العامة هنــــا.

- الدخول إلى خدمات نيابات المرور.

- اختيار أيقونة التصالح الفوري.

- اختيار مخالفات رخص المركبات.

- إدخال بيانات رقم لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.

- تظهر قيمة المخالفات.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

- يظهر سداد المخالفات على سيستم المرور.

كل ما تريد معرفتة عن ضرائب ترخيص السيارات لمدة 3 سنوات

- أكثر من 1030 إلى 1330 CC تقدر قيمة الضربية 675 جنيها.

-أكثر من 1330 إلى 1630 CC تقدر قيمة الضريبة 1050 جنيها.

- من 1330 إلى 1630 CC، تُقدر قيمة الضريبة بـ2250 جنيها.

- السيارة من 1630 إلى 2030 CC تقدر قيمة الضريبة 9 آلاف جنيه.

رسوم ترخيص مركبة جديدة

- 750 جنيها ضريبة عن كل عام، ووفقا لسعة اللترية للمركبة.

- 300 جنيه لمدة عام بوصيلة تأمين إجباري.

- الملصق الإلكتروني واللوحات المعدنية بـ225 جنيها.

- رسوم منظومة النقل الذكي تبدأ من 60 جنيهًا وتصل لـ350 جنيهًا عن كل عام.

- طفاية الحريق نحو 450 جنيهًا.

- حقيبة إسعافات أولية نحو 250 جنيهًا.