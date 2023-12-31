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انطلاق مسابقة الجامعة الخضراء الذكية في بنها غدا.. 50 ألف جنيه لأفضل كلية

كتب:

حسن صالح
11:04 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
جامعة بنها

جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها إطلاق مسابقة «الجامعة الخضراء الذكية» وذلك على مستوى كليات الجامعة والمدن الجامعية ومبنى إدارة الجامعة، لاختيار أفضل كلية ومدينة جامعية وإدارة في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050

وأوضحت جامعة بنها أن المسابقة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي. 

جوائز مسابقة الجامعة الذكية ببنها 

وأشار بيان صادر عن الجامعة، إلى أنه تم تخصيص قيمة الجوائز بمسابقة الجامعة الخضراء الذكية كالتالي:

- 50 ألف جنيه لأفضل كلية

- 30 ألف جنيه لأفضل مدينة جامعية

- 20 ألف جنيه لأفضل إدارة

استثمار عبقرية المكان والإنسان

وأوضحت جامعة بنها أن المسابقة يطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف بيان جامعة بنها أن المسابقة تبدأ غدا الاثنين الأول من يناير 2024، على أن يتم تنظيم جلسة تعريفية عن المسابقة لممثلي الكليات والمدن الجامعية وإدارة الجامعة يوم 9 يناير، وتبدأ زيارات فرق التقييم يوم الثاني من شهر فبراير، ويتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 28 فبراير، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ووضع معايير المسابقة.

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