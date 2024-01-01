اليوم بدء صرف معاشات شهر يناير 2024 بزيادة لفئتين.. إليك التفاصيل

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، في صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير 2024، وذلك بالزيادة المحددة لفئتين فقط وهما الحد الأدنى والأقصى للمعاش.

زيادة أصحاب المعاشات المنخفضة بعد سن التقاعد

وحسب ما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه جرى زيادة أصحاب المعاشات المنخفضة بعد سن التقاعد، ممن انتهت خدمتهم أول يناير 2024، وذلك بعد رفع الحدين الأقصى والأدنى.

الحد الأدنى

وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، وحددت الهيئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700.

الحد الأقصى

كما جاء رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

اعتبارًا من اليوم

وسيكون الحد الأدنى للمعاش للأشخاص الذين ستنتهي خدمتهم اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 يناير، 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات.

وسيكون الحد الأقصى للمعاش للأشخاص الذين ستنتهي خدمتهم اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 يناير، 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.