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سيارات مياه متنقلة لخدمة مواطني دمياط بالقرى والمراكز.. اعرف المواعيد

كتب:

سلامة عامر
03:02 ص | الإثنين 01 يناير 2024
سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء ارشيفية

سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، مواعيد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء في المراكز والقطاعات التابعة لها بدءا من اليوم الاثنين حتى الثلاثاء 9 من نفس الشهر، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا.

سيارات المياه المتنقلة تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن الدفع بسيارات المياه المتنقلة بالقرى والمراكز والقطاعات بنطاق المحافظة تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة كبار السن، لافتا إلى أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين كالتالي:

أماكن تواجد الخدمات سيارات المياه المتنقة لخدمة العملاء

* موعد ومكان سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع دمياط «ميدان باب الحرس»، يوم الأحد الموافق 8 من شهر يناير الجاري.

* موعد ومكان سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع الزرقا «سوق الاثنين»، اليوم الاثنين.

* موعد ومكان سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع الزرقا «مجمع المصالح»، وذلك يومي الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير الجاري ويوم الأربعاء الموافق 3 من نفس الشهر.

* موعد ومكان سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع دمياط - ميدان الساعة يوم الخميس الموافق 4 من شهر يناير الجاري.

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقة لخدمة العملاء

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط إلى أن سيارات المياه المتنقلة تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير»، مؤكدة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.