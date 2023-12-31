استعدادات حي الجمرك تُجنب الإسكندرية تعطل حركة السير

أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أنّ الاستعدادات التي أعدها حي الجمرك للتعامل الفوري مع الأمطار، حققت نتائج إيجابية في تسهيل حركة السير، وحقق السيولة المرورية بمناطق الحي المختلفة، دون حدوث أي تعطيل بالرغم من شدة الأمطار وهطولها بغزارة، على شوارع الحي وطريق الكورنيش.

وأشارت «خليفة»، إلى أنة وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جرى تفقد أماكن تجمع مياه الأمطار والتعامل معها أول بأول، وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك للصرف الصحي وبتواجد الإدارات المعنية بالحي من وحدة التدخل السريع، والمتابعة الميدانية، والأزمات والكوارث، إذ جرى شفط مياه الأمطار بالعديد من الشوارع، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

وأضافت المهندسة نهى خليفة، أنة تم كسح المياه بواسطة شركة نهضة مصر بميدان عرابي وميدان الفنادق، المنشية وطريق الكورنيش وتفرعاتة، وما زالت المتابعة مستمرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهه الأمطار، ويتم التعامل مع مياه الأمطار فور سقطوها، وخاصة إن الإسكندرية تواجه نوة عيد الميلاد هدة الأيام والمعروف عنها غزارة الأمطار والرياح لذلك إدارات الحي المعنية في حالة استعداد دائم.