أماكن للخروج في وسط البلد.. متاحف ومسارح وسينمات

وسط البلد هو قلب القاهرة النابض بالحياة، حيث يضم كثير من المعالم التاريخية والثقافية والتجارية، بخلاف الأماكن الترفيهية التي تناسب جميع الأذواق، لذا نستعرض أماكن للخروج في وسط البلد، تتنوع بين المتاحف والمسارح، ودور السينما.

أماكن خروج في وسط البلد رخيصة

المتحف المصري

المتحف المصري، من أشهر متاحف العالم، ويضم مجموعة رائعة من الآثار المصرية القديمة، بما في ذلك تمثال أبو الهول ومومياء توت عنخ آمون، وتأسس عام 1835، ويقع في ميدان التحرير بوسط القاهرة، ويضم أكثر من 120 ألف قطعة أثرية، تمثل مختلف الحضارات المصرية القديمة، من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر الإسلامي.

متحف الحضارة المصرية

متحف الحضارة المصرية، متحف جديد يقع في منطقة الفسطاط، ويضم مجموعة رائعة من الآثار المصرية القديمة، بما في ذلك مركب خوفو الشمسي، وقد تأسس المتحف عام 2017، ويقع في منطقة الفسطاط، على الضفة الغربية لنهر النيل، ويضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، تمثل مختلف الحضارات المصرية القديمة، من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر الإسلامي.

ومن أهم القطع الأثرية الموجودة في المتحف:

- مركب خوفو الشمسي، الذي اكتشف عام 2012.

- تمثال الملك سنوسرت الأول، المكتشف عام 1925.

- تمثال الملكة نفرتيتي، المنقول من متحف القاهرة.

- تمثال الملك رمسيس الثاني، المكتشف عام 1912.

متحف الفن الإسلامي

متحف الفن الإسلامي، يضم مجموعة رائعة من الفن الإسلامي من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المخطوطات واللوحات والفسيفساء، وتأسس عام 1903، ويقع في شارع محمد علي بوسط القاهرة، ويضم أكثر من 60 ألف قطعة أثرية، تمثل مختلف الحضارات الإسلامية، من العصر الأموي إلى العثماني.

ومن أهم القطع الأثرية الموجودة في المتحف:

- مخطوطة القرآن الكريم، المكتوبة في القرن الثالث الهجري.

- لوحة الملك الناصر محمد بن قلاوون، وهو يلعب الشطرنج، المرسومة في القرن الرابع الهجري.

- فسيفساء مناظر من مدينة القدس، مصنوعة في القرن الثاني الهجري.

- نافورة الأسد، المصنوعة في القرن الرابع الهجري.

متحف المجوهرات الملكية

متحف المجوهرات الملكية، يضم مجموعة رائعة من المجوهرات الملكية المصرية، بما في ذلك تاج الملكة نازلي، وتأسس عام 1985، ويقع في شارع قصر العيني بوسط القاهرة، ويضم أكثر من 11 ألف قطعة أثرية، تمثل مختلف العصور المصرية، من الفرعوني إلى الحديث.

ومن أهم القطع الأثرية الموجودة في المتحف:

- تاج الملكة نازلي، المصنوع في القرن العشرين.

- عقد الملك فاروق الأول، المصنوع في القرن العشرين.

- خاتم الملكة فريدة، المصنوع في القرن العشرين.

- قلادة الملكة نازلي، المصنوعة في القرن العشرين.

إزاي تقضي يوم في وسط البلد

مسارح وسط البلد

- المسرح القومي: أحد أشهر المسارح في مصر، ويقدم عروضًا فنية متنوعة، بما في ذلك المسرحيات والعروض الموسيقية.

- مسرح الطليعة: يقدم عروضًا فنية تجريبية، بما في ذلك المسرحيات والعروض الموسيقية.

- مسرح الغد: يقدم عروضًا فنية للأطفال، بما في ذلك المسرحيات والعروض الموسيقية.

دور السينما

- سينما مترو: هي من أقدم دور السينما في القاهرة، وتقع في ميدان الأوبرا.

- سينما ريفولي: من أشهر دور السينما في القاهرة، وتقع في شارع 26 يوليو.

- سينما سينماتيكا: سينما متخصصة في عرض الأفلام المستقلة.

وتضم منطقة وسط البلد مجموعة من أكبر وأشهر المراكز التجارية «المولات»، التي تحوي محلات تجارية متنوعة ومطاعم ومقاهي.

نصائح لاختيار مكان الخروج الأنسب

فيما يلي بعض النصائح لاختيار مكان الخروج في وسط البلد:

- حدد اهتماماتك وميزانيتك قبل اختيار المكان.

- اقرأ مراجعات الأماكن التي تفكر في زيارتها.

- اسأل أصدقائك أو عائلتك عن توصياتهم بالأماكن التي ترغب في زيارتها.

وبالطبع، فإن أفضل طريقة لاكتشاف وسط البلد هي التجول فيه والتعرف على أماكنه المختلفة.