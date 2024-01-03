طرح مناقصة عامة لإحلال وتجديد محطة معالجة سمالوط.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، إجراء مناقصة عامة بنظام المظاريف للعام المالي 2023-2024، لإحلال وتجديد محطة معالجة سمالوط بمركز سمالوط بالمنيا.

تجديد وتطوير محطة المياه

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن المناقصة تتضمن عمليات تجديد بمحطة مياه الشرب، بهدف ضمان جودة المياه واستمرارية الخدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن قيمة الكراسة الخاصة بالمناقصة 2000 جنيه، بينما تبلغ قيمة التأمين 280 ألف جنيه.

كيفية الاشتراك في المناقصة

وأشارت الشركة إلى أن التقديم على المناقصة يتم من خلال مخازن الشركة في شارع عدنان المالكي، بمنطقة أرض سلطان بمدينة المنيا، مقابل سداد قيمة الكراسة والتأمين.

وأكدت الشركة، أن العطاءات تُقدم في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 17 يناير الجاري، موضحة أنه إذا صادف يوم الجلسة إجازة رسمية يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل، ولفتت الشركة إلى أن لها الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب.

وتعد هذه المناقصة من أهم المناقصات التي تعلن عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حيث تسهم في تحسين جودة المياه واستمرارية الخدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

ويأتي الإعلان عن هذه المناقصة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتحسين جودة المياه والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والخطط الاستراتيجية.