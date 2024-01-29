شروط دخول مستشفى 57357.. قبول أطفال مصريين أو عرب بالأولوية

يعد مرض السرطان من أسواء الأمراض وأشدها فتكًا بالإنسان وعلاجه يحتاج أموال ووقت، ويكون صعب على الأطفال والكبار، إلا أن علاجه مبكرا يزيد من فرص الشفاء، وتعد مستشفى سرطان الأطفال بالمجان 57357 من أفضل المستشفيات لعلاج سرطان الأطفال، لذا نستعرض شروط دخول مستشفى 57357.

شروط دخول مستشفى 57357

وأوضحت مستشفى سرطان الأطفال 57357، شروط دخولها بالنسبة للأطفال المصابين لتلقى العلاج يكون على النحو التالي:

يُقبل المرضى في مستشفى 57357 طبقا لأولوية تسجيل اسم المريض بالمستشفى، مع ضرورة توافر الشروط الآتية:

- أن يكون عمر المريض بين يوم إلى 18 عاما.

- أن يتوافر مكان لاستقباله.

- ألا يكون المريض قد تناول أي علاج للسرطان قبل حضوره.

- ألا يكون قد أجرى أي جراحة قبل حضوره.

- ضرورة وجود مستندات تثبت أنها حالة اشتباه سرطان.

- يقبل المستشفى الأطفال من مصر والوطن العربي، والعلاج مجاني.

خطوات القبول بمستشفى 57357

وبالنسبة لخطوات قبول الطفل المصاب بالسرطان بمستشفى 57357، أوضحت المستشفى عبر موقعها الرسمي أنه يتم استقبال الطفل بعيادة المستشفى التشخيصية بمبنى الجمعية المصرية لطب الأطفال، الكائن خلف المستشفى 1 شارع الفسطاط، قبل الساعة 9:45 صباحا.

وتبدأ رحلة دخول المستشفى بمرورالطفل أولا على عيادات التشخيص ليتم تشخيصه أو تأكيد إصابته بالسرطان، وإذا توافرات فيه شروط القبول ويتوافر مكان لإستقباله يتم فتح ملف له فى الحال، وإذا لم يتواجد له مكان يتم وضعه فى لائحة الإنتظار أو يتم تحويله إلى أحد معاهد الأورام الأخرى.

وأوضحت إدارة المستشفى أنها لا تقبل الحالات طبقا لخطورتها، فهي ليست مستشفى طوارئ، فضلاً عن أن جميع مرضى السرطان حالتهم خطيرة وحرجة، ولا سبيل للمفاضلة بينهم إلا بالأولوية.

الأوراق المطلوبة للعلاج بمستشفى 57357

وأضافت أنه يراعى إحضار الأوراق المطلوبة للعلاج بمستشفى 57357 وهي كالتالي:

- بطاقة الأب وشهادة ميلاد الطفل.

- الآشعات والتحاليل التي سبق عملها.

- تحويل من الطبيب المعالج ان وجد.

ويقوم أطباء مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، بفحص الطفل مجانا وتحويله إلى المستشفى إذا توافرت فيه شروط القبول.

خدمات علاج بأجر لغير مرضى مستشفى 57357

وتوفر مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال خدمات علاجية بأجر لغير مرضي المستشفى، وذلك للحفاظ على الاستدامة المالية واستمرار أداء المستشفى لرسالته في تقديم خدمة العلاج المجانى بالجودة والعدالة للأطفال، لذا يسعى مستشفى 57357 لتوفير مصادر للدخل تضمن هذه الاستدامة المالية، وخاصة مع انخفاض التبرعات خلال الفترة الأخيرة بسبب العديد من الظروف.

وتوفر المستشفى مجموعة من الخدمات بمقابل مادي للمرضى فوق سن 18 عامًا من خارج المستشفى، وبأسعار تنافسية مقارنة بأسعار الخدمات المماثلة فى السوق، على أن تُعد قيمة هذه الخدمات تبرعًا باسم المريض يُوجه لعلاج الأطفال، وبناء المشروعات التوسعية للمستشفى، وصيانة الأجهزة والمباني، لتقديم نفس الخدمة الطبية بأعلى جودة لكل الأطفال وبالمجان.

ومن مزايا هذه الخدمة أيضًا أنها تتيح للمرضى البالغين من خارج المستشفى الاستفادة بالإمكانات المتطورة والأجهزة الحديثة والكفاءات المهنية المتوافرة بالمستشفى وبأسعار تنافسية.

طرق التواصل مع مستشفى 57357 لسرطان الأطفال

ويمكن التواصل مع مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، سواء للتبرع بالأموال أوللعلاج، الاتصال على الخط الساخن 19057.

أو الاتصال على تليفون: (202) 25351500 (30 خط)

عنوان فرع القاهرة: 1 شارع سكة الإمام، أرض المدبح القديم، السيدة زينب.

عنوان فرع طنطا: شارع عثمان محمد بجوار مستشفى الهلال.

كيفية مواجهة سرطان الأطفال

حينما تدرك الأسرة إصابة أحد أبنائها بالسرطان يتسلل إليها الشعور بالخطر والصدمة، لكن في حقيقة الأمر عليهم معرفة كل شيئ عن السرطان وكيفية مواجهته، فالمعرفة قوة والأمل سلاحها، لذا حاول أن تتعلم كل ما يمكن عن نوع السرطان المصاب به طفلك، فهذا يساعدك ويساعد طفلك على مواجهة الأمر، وتسلّح دائمًا بالأمل، فنسب الشفاء عالية جدًا، حيث وصلت نسبة الشفاء العالمية إلى 84%، وفي مستشفى57357 تقترب من الوصول إلى هذه النسبة في بعض السرطانات، كما تمكنت المستشفى من تحقيق نسبة شفاء أعلى في أنواع أخرى.