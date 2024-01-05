أحبط مخططا لاستهداف قواعده.. الجيش الأمريكي يشكر القوات العراقية

وجّه الجيش الأمريكي الشكر للشرطة العراقية اليوم، بعد اكتشافها صاروخًا من طراز كروز في الثالث من يناير، والذي كان معدا لاستهداف قوات أمريكية في العراق، حسبما أفاد مسؤول أمريكي.

وفي منشور عبر منصة «إكس» المعروف سابقًا باسم «تويتر»، أعربت القيادة المركزية الأمريكية عن تقديرها للقوات الأمنية الشرعية في العراق على جهودها في منع وصد الهجمات.

On Jan. 3, Iraqi police in Babylon discovered a land attack cruise missile of Iranian design that failed to launch. The use of Iranian supplied munitions by terrorist groups within Iraq and Syria endanger Coalition forces and local residents. The Coalition is appreciative of the… pic.twitter.com/k14EXEvVjP — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 5, 2024

هجوم على القوات الأمريكية

وتواصل ميليشيات شن هجمات على مواقع تواجد القوات الأمريكية في العراق ومناطق شمال وشرق سوريا، ويقدمون دعمًا لقطاع غزة في ضوء الحرب المستمرة هناك واقتراب نهاية الشهر الثالث منها.

وفي يوم الخميس الماضي، نفذ الجيش الأمريكي غارة في العراق أسفرت عن مقتل قيادي في حركة النجباء العراقية، وهي إحدى فصائل الحشد الشعبي، وأعلن البنتاجون أن القيادي كان «مشاركًا في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية».

وفقًا لواشنطن، تم تسجيل أكثر من 115 هجومًا على قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد مضي 10 أيام على بدء الحرب في غزة.

المقاومة العراقية تعترض على دعم أمريكيا

وتبنت المقاومة في العراق، معظم هذه الهجمات، وتعترض تلك الفصائل على الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد فلسطين.

واستجابت واشنطن عدة مرات لهذه الهجمات من خلال قصف مواقع تابعة لتلك الفصائل في العراق.