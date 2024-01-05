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أحبط مخططا لاستهداف قواعده.. الجيش الأمريكي يشكر القوات العراقية

كتب:

أحمد عادل موسى
08:12 م | الجمعة 05 يناير 2024
صاروخ كروز

صاروخ كروز

وجّه الجيش الأمريكي الشكر للشرطة العراقية اليوم، بعد اكتشافها صاروخًا من طراز كروز في الثالث من يناير، والذي كان معدا لاستهداف قوات أمريكية في العراق، حسبما أفاد مسؤول أمريكي.

وفي منشور عبر منصة «إكس» المعروف سابقًا باسم «تويتر»، أعربت القيادة المركزية الأمريكية عن تقديرها للقوات الأمنية الشرعية في العراق على جهودها في منع وصد الهجمات.

هجوم على القوات الأمريكية

وتواصل ميليشيات شن هجمات على مواقع تواجد القوات الأمريكية في العراق ومناطق شمال وشرق سوريا، ويقدمون دعمًا لقطاع غزة في ضوء الحرب المستمرة هناك واقتراب نهاية الشهر الثالث منها.

وفي يوم الخميس الماضي، نفذ الجيش الأمريكي غارة في العراق أسفرت عن مقتل قيادي في حركة النجباء العراقية، وهي إحدى فصائل الحشد الشعبي، وأعلن البنتاجون أن القيادي كان «مشاركًا في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية».

وفقًا لواشنطن، تم تسجيل أكثر من 115 هجومًا على قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد مضي 10 أيام على بدء الحرب في غزة.

المقاومة العراقية تعترض على دعم أمريكيا

وتبنت المقاومة في العراق، معظم هذه الهجمات، وتعترض تلك الفصائل على الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد فلسطين.

واستجابت واشنطن عدة مرات لهذه الهجمات من خلال قصف مواقع تابعة لتلك الفصائل في العراق.

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بقلم أحمد عادل موسى