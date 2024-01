أحبط مخططا لاستهداف قواعده.. الجيش الأمريكي يشكر القوات العراقية

وجّه الجيش الأمريكي الشكر للشرطة العراقية اليوم، بعد اكتشافها صاروخًا من طراز كروز في الثالث من يناير، والذي كان معدا لاستهداف قوات أمريكية في العراق، حسبما أفاد مسؤول أمريكي.

وفي منشور عبر منصة «إكس» المعروف سابقًا باسم «تويتر»، أعربت القيادة المركزية الأمريكية عن تقديرها للقوات الأمنية الشرعية في العراق على جهودها في منع وصد الهجمات.

On Jan. 3, Iraqi police in Babylon discovered a land attack cruise missile of Iranian design that failed to launch. The use of Iranian supplied munitions by terrorist groups within Iraq and Syria endanger Coalition forces and local residents. The Coalition is appreciative of the… pic.twitter.com/k14EXEvVjP