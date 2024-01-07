محافظ الوادي الجديد يزور كنيسة العذراء بالخارجة للتهنئة بعيد الميلاد

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، زيارة إلى كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط.

روابط عميقة بين المسيحيين والمسلمين

وأكد محافظ الوادي الجديد، عمق الروابط التاريخية التي تربط بين نسيج الشعب المصري من مسلمين وأقباط، لافتًا إلى ما حققته المحافظة من إنجازات في الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة وتضافر جهود أبناء المحافظة.

الكنيسة تصلي من أجل الوطن

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.