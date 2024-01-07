رئيس وزراء قطر: لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة

قال رئيس وزراء قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده تؤكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متابعا: «ناقشنا العمل على منع توسعة الصراع بالمنطقة».

لا سلام دون تسوية

وأضاف بلينكين، بحسب «القاهرة الإخبارية» في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء اليوم الأحد: «لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة، ونتطلع لدور أمريكي في وضع حد لهذا الصراع، ووقوع هجوم ضد مسؤول كبير في حماس يعقد المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين».