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رئيس وزراء قطر: لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة

كتب:

عمرو حسني
08:38 م | الأحد 07 يناير 2024
رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر

قال رئيس وزراء قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده تؤكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متابعا: «ناقشنا العمل على منع توسعة الصراع بالمنطقة».

لا سلام دون تسوية

وأضاف بلينكين، بحسب «القاهرة الإخبارية» في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء اليوم الأحد: «لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة، ونتطلع لدور أمريكي في وضع حد لهذا الصراع، ووقوع هجوم ضد مسؤول كبير في حماس يعقد المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين».

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