حزبيون: وثيقة التوجهات الاقتصادية انفراجة للصناعة الوطنية والاستثمارات الأجنبية

أشاد عدد من القيادات الحزبية بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء، معبرين عن ارتياحهم الكبير لدعمها للسوق المحلية والصناعة الوطنية، إضافة إلى اعتمادها على زيادة معدلات الاستثمار بالسوق المصري، واستغلال المشروعات القومية بشكل يتيح تحصيل أكبر عائد مادي.

وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا سياسيًا، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الإستراتيجية تفتح أفق الاستثمارات، أمام المستثمرين الأجانب، كونها تتناول بنود واضحة لسرد طرق استغلال المشروعات القومية، التي شيدتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يعطي الثقة للمستثمر الأجنبي، في البيئة الاستثمارية المصرية.

حزب إرادة جيل

وفي سياق متصل، قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الوثيقة تعد انفراجه قوية لتوطين الصناعة الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلي، بدلا من الأجنبي، ما يسهم في توفير العملة الصعبة، التي يتطلبها المصرف المصري

من ناحيته، أشاد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بالوثيقة، معتبرًا أنها تضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، ودعم مقوماته الركيزة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل للشباب.