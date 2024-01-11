لتجار «الحضرة والعامرية».. مواعيد وخطوات التقديم للنقل لسوق برج العرب

أعلنت محافظة الإسكندرية مواعيد تقديم الطلبات للحصول على وحدة بسوق الجملة الجديد ببرج العرب، والمخصصة للتجار المرخص لهم بسوق الحضرة وسوق العامرية، تمهيدًا لنقلهما إلى برج العرب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الجدول الزمني لتقديم الطلبات من تجار سوقي الحضرة العامرية وخطوات التقديم للنقل إلى سوق برج العرب بحسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية تمهيدا لنقلهم.

مواعيد التقديم للنقل إلى سوق برج العرب

- خلال الفترة من 15/ 1/ 2024 وحتى 15/ 2/ 2024 يتم فتح باب استقبال طلبات التجار المرخص لهم بسوق العامرية

- خلال الفترة من 19/ 2/ 2024 وحتى 21 /3/ 2024 يتم فتح باب استقبال طلبات التجار المرخص لهم بسوق الحضرة الذي يعد أشهر أسواق الإسكندرية.

خطوات التقديم للنقل إلى سوق برج العرب

- تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا عدا أيام العطلات الرسمية.

- يتم تقديم الطلبات بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالدور الأرضي بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

- يسمح بمعاينة الوحدات خلال فترة تلقي الطلبات من 15/ 1/ 2024 وحتى 21/ 3/ 2024، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية عدا أيام العطلات الرسمية.