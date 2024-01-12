انهيار شاليمار شربتلي زوجة خالد يوسف على الهواء.. اعرف السبب

ظهرت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، ضيفة في أحد البرامج التليفزيونية، وخلال الحلقة كشفت عن كثير من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية، وانهارت من البكاء بعد.

انهيار شاليمار شربتلي في البكاء

وكان سبب انهيار شاليمار شربتلي أثناء الحلقة، بسبب حديثها عن ابنتها وعلاقتها القوية بها، حيث قالت: «بنتي ربنا يستر لما تيجي تتجوز، لأنه أكيد أنا مش هحب جوزها، لأن أنا محستش إني بني آدمة ولا حسيت بالدنيا غير لما شوفتها، وربنا طبطب عليا، وكل اللي فات دا ملوش قيمة».

وتابعت شاليمار وهي منهارة من البكاء، بأنّها وصلت متأخرة هي وابنتها من مطار دبي، وأثناء تواجدهما تعرضت ابنتها لفتح في قدمها ولكن المتواجدين ساعدوهما بشكل كبير قائلة: «صعبانة عليا علشان رجليها متعورة شوية، تيتي بنتي وأمي هما أغلى اتنين في حياتي».