طقس شتوي قارس.. 12 مدينة تسجل أقل من 10 مئوية

كشت بيانات غرف العمليات بالمحافظات، أن 12 مدينة تسجل غدًا الأحد، درجات حرارة صغرى أقل من 10 مئوية، بالتزامن مع الطقس الشتوي القارس الذي تشهده البلاد هذا العام.

المدن الأكثر برودة غدًا الأحد

ووفق بيانات غرف العمليات بالمحافظات، فإن قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة، غدًا الأحد، جاءت كما يلي:

- سانت كاترين: درجة الحرارة العظمى 13 درجة، والصغرى 2 مئوية.

- نخل: درجة الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 4 درجات.

- سيوة : العظمي 17 والصغرى 4 درجات مئوية

ـ أسيوط: درجة الحرارة العظمى 19 درجة، والصغرى 5 درجات مئوية.

- الودادي الجديد: الحرارة العظمى 21 والصغرى 5 درجات مئوية

مدن تسجل أقل من 10 درجات مئوية

وكشفت غرف عمليات المحافظات، أنه خلال طقس الأحد توجد مدن ومحافظات تقل درجة الحرارة بها عن 10 مئوية، وهي كالتالي:

- الفيوم : درجة الحرارة العظمى 18 درجة، والصغرى 7 درجات مئوية.

- سوهاج: الحرارة العظمى 20 درجة، والصغرى 7 درجات.

- المنيا: الحرارة العظمى 19 درجة، والصغرى 6 درجات مئوية.

- بني سويف: الحرارة العظمى 19 درجة، والصغرى 6 درجات.

- مرسي مطروح والسلوم: العظمى 16، والصغرى 9 درجات مئوية

- رفح والعريش: العظمى 18، والصغرى 9 درجات مئوية