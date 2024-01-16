وزير الآثار يطالب بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للغرف السياحية

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد اليوم اجتماعا لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من 3 مواد للإصدار، و53 مادة تناولت تنظيم كل المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.

مسودة اللائحة التنفيذية

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن الاجتماع شهد مناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بشكل تفصيلي، حيث أبدى وزير السياحة عددا من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.

تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة السياحة

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن «عيسى» أكد على أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.

يشار إلى أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.