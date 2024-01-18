«القاهرة الإخبارية»: إصرار شعبي على إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق

قالت هبة التميمي مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة العراقية بغداد، إن هناك إصرار شعبي عراقي على إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، مشيرة إلى أن العراق يقع في صراع وتطورات خطيرة قد تؤدي إلى انجراره نحو حرب متطورة، وهذا ما لا تريده الحكومة العراقية بعدما عانت البلاد من الحرب لسنوات طويلة.

وأضافت «التميمي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الشعب يطالب بإنهاء وجود التحالف الدولي رغبة في استقرار العراق، حيث تعامل الكثير من الفصائل في العراق على إنهاء تواجد التحالف في بلاده بسبب دعمه لإسرائيل إزاء الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة».

الهجوم على القواعد الأمريكية

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة العراقية بغداد: «الهجوم على القواعد الأمريكية في المنطقة تكرر مرارا وتكرارا، ولكن الحكومة العراقية تتوعد بحماية المنشآت الأمريكية، ولكن هناك محللون وعسكريون يقولون إن الحكومة العراقية لا تستطيع التحكم أو تفرض سيطرتها على الفصائل المسلحة في العراق».