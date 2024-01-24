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افتتاح وحدة خفض الضرر بمستشفى العزازي للصحة النفسية

كتب:

مريم الخطري
12:22 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه جرى افتتاح وحدة خفض الضرر بمستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية، وهي إحدى الوحدات المكملة لأقسام علاج الإدمان بالمستشفى.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وجامعة الزقازيق؛ بهدف دعم التعاون الطبي والعلمي بين المستشفيات المتخصصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان من خلال تبادل الخبرات العلمية.

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود، أن وحدة خفض الضرر بمستشفى العزازى، هي الوحدة الخامسة التي يتم افتتاحها في مستشفيات الأمانة؛ إذ بدأ تطبيق هذا البرنامج في مارس 2023 بافتتاح 4 وحدات في كل من مستشفيات (المطار، المعمورة، سوهاج، والعباسية).

وأكدت أن هناك خطة محددة وسريعة تهدف لاستكمال التوسع وتنفيذ المراحل التالية لبرنامج خفض الضرر، وتعميمه بكافة مستشفيات الصحة النفسية.

بروتوكول التعاون يستهدف تكامل الخدمات العلاجية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يستهدف تكامل الخدمات العلاجية حسب الاحتياج لدى كل من الطرفين، فضلا عن رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمات من خلال تقديم البرامج التدريبية للأطقم الطبية.

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.